В России опровергают слова Румаса о цене нефти для Беларуси
Министр энергетики России Александр Новак откорректировал высказывания премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, который сегодня заявил, что Минск рассчитывает в апреле купить российскую нефть по четыре доллара за баррель.
Учитывая остроту темы, БелаПАН приводит позицию Новака, высказанную им в
«Поэтому, ну, наверное, мне некорректно, так сказать, корректировать слова председателя правительства Беларуси. Я бы, наверное, просто сказал о том, что... вот, прокомментировал, по каким ценам будут поставляться — это рынок минус соответственно экспортная пошлина и пять долларов премии», — сказал Новак.
Глава Минэнерго РФ также заявил, что, несмотря на резкое сокращение мирового спроса на нефть из-за снижения экономической активности по причине эпидемии коронавируса COVID-19 (на 10-15 млн баррелей в сутки; прогноз — до 20 млн баррелей «в ближайшие несколько недель»), российские компании на апрель полностью разместили свои объемы среди покупателей. Новак не уточнил, о каких странах идет речь.
Министр также сообщил, что цена нефти колеблется в пределах 25-30 долларов за баррель.
Следует отметить, что Новак досрочно завершил интервью «Эху Москвы», сославшись на занятость. По словам ведущего, главного редактора радиостанции Алексея Венедиктова, у него еще были вопросы, касавшиеся Беларуси.
2 апреля Сергей Румас сообщил журналистам в Палате представителей, что в апреле Беларусь планирует получить 2 млн тонн российской нефти. «Сегодня, думаю, «Белнефтехим» закончит переговоры с российскими компаниями о поставках российской нефти на апрель. Мы рассчитываем получить 2 млн тонн нефти», — сказал премьер-министр. По его словам, Беларусь ожидает, что поставка российской нефти будет осуществляться без премии. «Эта жесткая и последовательная установка главы государства о покупке нефти без премии к цене выдерживается правительством, — заявил Румас. — Результат этой позиции — цена, по которой будем покупать нефть в апреле, — около четырех долларов за баррель».
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Беларусь не сможет закупить у России 2 млн тонн нефти по четыре доллара за баррель, если не будет соответствующего рыночного предложения.