В России опровергают слова Румаса о цене нефти для Беларуси

Министр энергетики России Александр Новак откорректировал высказывания премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, который сегодня заявил, что Минск рассчитывает в апреле купить российскую нефть по четыре доллара за баррель.

Учитывая остроту темы, БелаПАН приводит позицию Новака, высказанную им в эфире радиостанции «Эхо Москвы», без стилистических правок: «Я думаю, здесь произошла немножко как бы некоторая... Нужно скорректировать, скорее всего, поскольку, скорее всего, как я полагаю, из тех переговоров, которые мы вели, что шла речь именно о размере премии, которая, ну, как бы должна быть у компаний, которая была снижена в соответствии с договоренностями с 12 долларов до пяти долларов. Речь, ну... Поставки нефти, естественно, будут в соответствии с ценой, которая формируется на рынке, за минусом экспортной пошлины, поскольку у нас между нашими странами поставки идут без пошлины. Это как раз и создает нам конкурентные преимущества по отношению к другим поставщикам. Наша нефть из-за этого процентов на 20 дешевле, чем другая нефть, даже в сопоставимых транспортных условиях. А если учесть, что у нас еще и расстояния достаточно близкие, и поставки по трубе, здесь еще больше у нас, так сказать, возможностей для конкуренции».

«Поэтому, ну, наверное, мне некорректно, так сказать, корректировать слова председателя правительства Беларуси. Я бы, наверное, просто сказал о том, что... вот, прокомментировал, по каким ценам будут поставляться — это рынок минус соответственно экспортная пошлина и пять долларов премии», — сказал Новак.

Глава Минэнерго РФ также заявил, что, несмотря на резкое сокращение мирового спроса на нефть из-за снижения экономической активности по причине эпидемии коронавируса COVID-19 (на 10-15 млн баррелей в сутки; прогноз — до 20 млн баррелей «в ближайшие несколько недель»), российские компании на апрель полностью разместили свои объемы среди покупателей. Новак не уточнил, о каких странах идет речь.

Министр также сообщил, что цена нефти колеблется в пределах 25-30 долларов за баррель.

Следует отметить, что Новак досрочно завершил интервью «Эху Москвы», сославшись на занятость. По словам ведущего, главного редактора радиостанции Алексея Венедиктова, у него еще были вопросы, касавшиеся Беларуси.

2 апреля Сергей Румас сообщил журналистам в Палате представителей, что в апреле Беларусь планирует получить 2 млн тонн российской нефти. «Сегодня, думаю, «Белнефтехим» закончит переговоры с российскими компаниями о поставках российской нефти на апрель. Мы рассчитываем получить 2 млн тонн нефти», — сказал премьер-министр. По его словам, Беларусь ожидает, что поставка российской нефти будет осуществляться без премии. «Эта жесткая и последовательная установка главы государства о покупке нефти без премии к цене выдерживается правительством, — заявил Румас. — Результат этой позиции — цена, по которой будем покупать нефть в апреле, — около четырех долларов за баррель».

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Беларусь не сможет закупить у России 2 млн тонн нефти по четыре доллара за баррель, если не будет соответствующего рыночного предложения.