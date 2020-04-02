В России опровергают слова Румаса о цене нефти для Беларуси

/ Экономика
Просмотров: 1551

Министр энергетики России Александр Новак откорректировал высказывания премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, который сегодня заявил, что Минск рассчитывает в апреле купить российскую нефть по четыре доллара за баррель.

Учитывая остроту темы, БелаПАН приводит позицию Новака, высказанную им в эфире радиостанции «Эхо Москвы», без стилистических правок: «Я думаю, здесь произошла немножко как бы некоторая... Нужно скорректировать, скорее всего, поскольку, скорее всего, как я полагаю, из тех переговоров, которые мы вели, что шла речь именно о размере премии, которая, ну, как бы должна быть у компаний, которая была снижена в соответствии с договоренностями с 12 долларов до пяти долларов. Речь, ну... Поставки нефти, естественно, будут в соответствии с ценой, которая формируется на рынке, за минусом экспортной пошлины, поскольку у нас между нашими странами поставки идут без пошлины. Это как раз и создает нам конкурентные преимущества по отношению к другим поставщикам. Наша нефть из-за этого процентов на 20 дешевле, чем другая нефть, даже в сопоставимых транспортных условиях. А если учесть, что у нас еще и расстояния достаточно близкие, и поставки по трубе, здесь еще больше у нас, так сказать, возможностей для конкуренции».

«Поэтому, ну, наверное, мне некорректно, так сказать, корректировать слова председателя правительства Беларуси. Я бы, наверное, просто сказал о том, что... вот, прокомментировал, по каким ценам будут поставляться — это рынок минус соответственно экспортная пошлина и пять долларов премии», — сказал Новак.


Лукашенко: Россия полностью пошла на предложения Беларуси по нефти

Глава Минэнерго РФ также заявил, что, несмотря на резкое сокращение мирового спроса на нефть из-за снижения экономической активности по причине эпидемии коронавируса COVID-19 (на 10-15 млн баррелей в сутки; прогноз — до 20 млн баррелей «в ближайшие несколько недель»), российские компании на апрель полностью разместили свои объемы среди покупателей. Новак не уточнил, о каких странах идет речь.

Министр также сообщил, что цена нефти колеблется в пределах 25-30 долларов за баррель.

Следует отметить, что Новак досрочно завершил интервью «Эху Москвы», сославшись на занятость. По словам ведущего, главного редактора радиостанции Алексея Венедиктова, у него еще были вопросы, касавшиеся Беларуси.

2 апреля Сергей Румас сообщил журналистам в Палате представителей, что в апреле Беларусь планирует получить 2 млн тонн российской нефти. «Сегодня, думаю, «Белнефтехим» закончит переговоры с российскими компаниями о поставках российской нефти на апрель. Мы рассчитываем получить 2 млн тонн нефти», — сказал премьер-министр. По его словам, Беларусь ожидает, что поставка российской нефти будет осуществляться без премии. «Эта жесткая и последовательная установка главы государства о покупке нефти без премии к цене выдерживается правительством, — заявил Румас. — Результат этой позиции — цена, по которой будем покупать нефть в апреле, — около четырех долларов за баррель».

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Беларусь не сможет закупить у России 2 млн тонн нефти по четыре доллара за баррель, если не будет соответствующего рыночного предложения.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство поставки нефти Персона: Александр Новак

Другие материалы на эту тему:

«4 доллара — рыночная цена». Получит ли Беларусь российскую нефть по дешёвке

«4 доллара — рыночная цена». Получит ли Беларусь российскую нефть по дешёвке

Прощание славянки. Беларусь тихо уходит от России

Прощание славянки. Беларусь тихо уходит от России

Пока без «большой пятерки». Беларусь ждет не менее миллиона тонн нефти в апреле

Пока без «большой пятерки». Беларусь ждет не менее миллиона тонн нефти в апреле

Кризис заставит Минск искать поддержку в Кремле?

Кризис заставит Минск искать поддержку в Кремле?