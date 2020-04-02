Разработана диета для больных COVID-19

Диета, рекомендованная больным COVID-19, разработана в стенах Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова.

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Как сообщается, на момент выявления и роста симптомов, связанных с развитием COVID-19, «рекомендуется употребление пищи в соответствии с диетой №2».

Диета №2 обычно назначается пациентам с заболеваниями пищеварительной системы, включая гастриты и колиты, пишет med-heal.ru . При этом питании вводятся ограничения на употребление молока, острой и пряной пищи, еда должна быть в измельченном виде. При жарке не допускается образование корочки.

На время лечения полностью исключаются мясо жирных сортов, копчености, консервированная продукция (как мясо, так и овощи), фрукты и овощи в свежем виде, а так же шоколад.

Рекомендуется есть каши, творог, кефир, рыбу и мясо нежирных сортов, птицу, овощи и фрукты в запеченном виде.

При положительной динамике и выздоровлении — пациенты переходят на обычное питание.

В дополнение к предложенной диете рекомендовано употребление комплекса витаминов, из расчета: витамин «С» — 600-900 мг/сутки, и витамин «Р» — 150-300 мг/сутки. Эти добавки помогут укрепить стенки сосудов, снизив их проницаемость и ломкость.

Сегодня Лукашенко заявил, что в Беларуси четыре человека умерли «от пневмонии, где осложнения дал коронавирус».

По данным Минздрава, обнародованных второго апреля, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране достигло 304.

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