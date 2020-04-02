Разработана диета для больных COVID-19
Диета, рекомендованная больным COVID-19, разработана в стенах Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова.
Как сообщается, на момент выявления и роста симптомов, связанных с развитием COVID-19, «рекомендуется употребление пищи в соответствии с диетой №2».
Диета №2 обычно назначается пациентам с заболеваниями пищеварительной системы, включая гастриты и колиты, пишет
На время лечения полностью исключаются мясо жирных сортов, копчености, консервированная продукция (как мясо, так и овощи), фрукты и овощи в свежем виде, а так же шоколад.
Рекомендуется есть каши, творог, кефир, рыбу и мясо нежирных сортов, птицу, овощи и фрукты в запеченном виде.
При положительной динамике и выздоровлении — пациенты переходят на обычное питание.
В дополнение к предложенной диете рекомендовано употребление комплекса витаминов, из расчета: витамин «С» — 600-900 мг/сутки, и витамин «Р» — 150-300 мг/сутки. Эти добавки помогут укрепить стенки сосудов, снизив их проницаемость и ломкость.
Сегодня Лукашенко заявил, что в Беларуси четыре человека умерли «от пневмонии, где осложнения дал коронавирус».
По данным Минздрава, обнародованных второго апреля, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране достигло 304.
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