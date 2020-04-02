Белорусы по ТВ смогут увидеть все богослужения пасхального триденствия в главном костеле Минска

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в этом году на белорусском телевидении будет организована прямая трансляция всех богослужений пасхального триденствия в архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии в Минске, а не только Пасхальной вигилии, сообщает портал Римско-католического костела в Беларуси.

Прямые трансляции мессы Вечери Господней в Великий четверг (в этом году 9 апреля) и богослужения Почитания святого креста в Великую пятницу (10 апреля) начнутся в 19.00 на телеканале «Беларусь 3».

Трансляция Пасхальной вигилии в ночь Воскресения Господня начнется 11 апреля в 21.45 на телеканале «Беларусь 1». Праздничное богослужение возглавит митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

Регулярные видеотрансляции богослужений ведутся на портале catholic.by, аудиотрансляции — на сайте белорусской редакции международной христианской радиостанции «Радио Мария».

19 марта постоянный совет Конференции католических епископов Беларуси (ККЕБ) принял ряд мер для предотвращения распространения коронавируса COVID-19. В частности, диоцезиальным епископам было велено дать диспенсацию, то есть освободить от обязательного участия в воскресных и праздничных службах, пожилым верующим, детям и молодежи школьного возраста, а также тем, кто о них заботится, людям с симптомами заболевания и тем, кто боится заражения. Освобожденным от участия в службах рекомендовано присоединяться к трансляциям богослужений по радио или интернету.

13 марта архиепископ Кондрусевич как председатель Конференции католических епископов Беларуси ввел в костелах ряд санитарно-гигиенических правил, направленных на нераспространение коронавируса.

Он установил, что почитание креста, икон и реликвий «происходит с преклонением колен или с глубоким поклоном без касания и целования»; на решетках исповедален «должен быть установлен защитный материал», который необходимо регулярно дезинфицировать и менять с соблюдением мер предосторожности; знак успокоения, который верующие обычно передают во время мессы, пожимая друг другу руки, теперь «передается склонением головы, без тактильного контакта»; перед евхаристией духовные лица и служители «должны тщательно вымыть руки и во время нее неуклонно соблюдать правила гигиены». Кропильницы в храмах не будут наполнять освященной водой.

Согласно информации, опубликованной на официальном портале Римско-католического костела в Беларуси, католиками себя считают примерно 1,4 млн человек, или около 15% граждан страны.