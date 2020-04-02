На праймериз оппозиции лидирует Губаревич

Белорусская оппозиция, которая участвует в процедуре выбора единого кандидата в президенты, опубликовала первые результаты праймериз. С небольшим отрывом лидирует председатель Движения «За Свободу» Юрий Губаревич.

Фото со страницы Юрия Губаревича в соцсети

В праймериз продолжают участвовать три кандидата: Губаревич, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ольга Ковалькова и и.о. председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов.

Пока в онлайн-голосовании на момент подготовки материала приняли участие 608 человек. 208 поддержали Губаревича, 205 — Ковалькову, 195 — Козлова.

«Результаты онлайн-голосования меняются очень динамично. Результаты можно отслеживать в реальном времени и поддерживать того кандидата, который кажется приемлемым», — заявил БелаПАН председатель Белорусской партии «Зеленые» Дмитрий Кучук, который в штабе по выборам единого кандидата координирует онлайн-голосование.

По его словам, количество переходов на сайт заметно больше количества проголосовавших (1600 посещений). Кучук подчеркнул, что идентификация по номеру телефона — абсолютно безопасна, данные удаляются автоматически и нигде не сохраняются.

«Мы уже набрали больше голосов, чем в регионах, и это только начало. Голосование в интернете продлится до 30 апреля, я надеюсь, люди раскочегарятся и будут более активно голосовать», — добавил Кучук.

Он анонсировал проведение дебатов кандидатов на праймериз, которые запланированы на следующей неделе и будут транслироваться в прямом эфире.

О процедуре праймериз договаривались Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), Партия БНФ, Объединенная гражданская партия (ОГП), оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) и движение «За Свободу».

16 марта о выходе из праймериз заявил сопредседатель БХД Павел Северинец. Свое решение он объяснил отсутствием реакции организаторов на массовое, по его мнению, участие представителей властей в голосовании, а также нежеланием прекращать поездки по регионам ввиду распространения коронавируса.

17 марта о выходе из праймериз объявил зампредседателя Партии БНФ Алексей Янукевич. Основной причиной он назвал разрушение единства между организациями, подписавшими соглашение о выборе единого кандидата. Из соглашения вышла и Партия БНФ.

Кроме онлайн-голосования участники успели провести ряд поездок в регионы, в которых приняли участие 690 человек. Региональные встречи приостановлены из-за ситуации с коронавирусом.