ВОЗ передала в Беларусь наборы для проведения 6 тыс. тестов на COVID-19

Всемирная организация здравоохранения передала в Беларусь наборы немецкого производства для проведения 6 тыс. тестов на коронавирус COVID-19, сообщила 2 апреля Организация Объединенных Наций.

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Все тесты уже находятся в лаборатории РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.

ВОЗ направила более 1,5 млн наборов для тестов в 120 стран.

2 апреля Александр Лукашенко в интервью представительству телерадиокомпании «Мир» в Беларуси еще раз высказал мнение, что в стране нет оснований вводить карантин.

Он также заявил, что в Беларуси четыре человека умерли «от пневмонии, где осложнения дал коронавирус».

По данным Минздрава, обнародованных второго апреля, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране достигло 304.

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