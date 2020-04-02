ВОЗ передала в Беларусь наборы для проведения 6 тыс. тестов на COVID-19
Всемирная организация здравоохранения передала в Беларусь наборы немецкого производства для проведения 6 тыс. тестов на коронавирус COVID-19, сообщила 2 апреля Организация Объединенных Наций.
Все тесты уже находятся в лаборатории РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.
ВОЗ направила более 1,5 млн наборов для тестов в 120 стран.
2 апреля Александр Лукашенко в интервью представительству телерадиокомпании «Мир» в Беларуси еще раз высказал мнение, что в стране нет оснований вводить карантин.
Он также заявил, что в Беларуси четыре человека умерли «от пневмонии, где осложнения дал коронавирус».
По данным Минздрава, обнародованных второго апреля, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране достигло 304.
Главное о коронавирусе: