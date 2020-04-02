Мировые цены на нефть серьезно растут на фоне твитов Трампа

Американский президент сообщениями в своем микроблоге вызвал серьезные изменения на рынке «черного золота».

Ажиотаж на биржах вызвал твит хозяина Белого дома о его разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом.

Трамп сообщил, что между его саудовским другом и президентом РФ Владимиром Путиным состоялась беседа, в ходе которой стороны договорились сократить добычу примерно на 10 млн баррелей нефти в сутки.

По мнению лидера США, «если это случится, то это будет прекрасно для нефтегазовой отрасли».

Нефть сразу же отреагировала. Вечером в четверг цены находились на следующих рубежах:

Brent — 29,91 доллара за баррель (+20,9%);

WTI — 24,9 доллара за баррель (+22,6%).

Нефть начала стремительно дешеветь в конце февраля — начале марта. Эксперты ТЭК называют две основные причины произошедшего. Во-первых, на фоне пандемии коронавируса ситуация в мировой экономике становится все хуже. Во-вторых, на обвал повлиял разрыв сделки ОПЕК+, пишет Би-би-си .

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