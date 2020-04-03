Атмосферный фронт принес сильный ветер
Сегодня утром и днем на погоде Беларуси скажется влияние атмосферного фронта.
По прогнозам синоптиков, ожидается очень ветреная погода. Практически по всей стране выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега.
Ветер юго-западный, западный на большей части сильный (порывы будут достигать 20 м/с).
Температура воздуха в регионах страны:
- Брест +9..+11°C;
- Витебск +7..+9°C;
- Гомель +12..+14°C;
- Гродно +8..+10°C;
- Могилев +10..+12°C;
- Минск +8..+10°C.
Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
Спасатели при порывистом ветре советуют:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).