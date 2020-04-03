Атмосферный фронт принес сильный ветер

/ Общество
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Сегодня утром и днем на погоде Беларуси скажется влияние атмосферного фронта.

По прогнозам синоптиков, ожидается очень ветреная погода. Практически по всей стране выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер юго-западный, западный на большей части сильный (порывы будут достигать 20 м/с).

Температура воздуха в регионах страны:

  • Брест +9..+11°C;
  • Витебск +7..+9°C;
  • Гомель +12..+14°C;
  • Гродно +8..+10°C;
  • Могилев +10..+12°C;
  • Минск +8..+10°C.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

Спасатели при порывистом ветре советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
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Тэги: погода

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