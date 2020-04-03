Атмосферный фронт принес сильный ветер

Сегодня утром и днем на погоде Беларуси скажется влияние атмосферного фронта.

По прогнозам синоптиков, ожидается очень ветреная погода. Практически по всей стране выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер юго-западный, западный на большей части сильный (порывы будут достигать 20 м/с).

Температура воздуха в регионах страны:

Брест +9..+11°C;

Витебск +7..+9°C;

Гомель +12..+14°C;

Гродно +8..+10°C;

Могилев +10..+12°C;

Минск +8..+10°C.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

Спасатели при порывистом ветре советуют: