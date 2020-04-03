Километровые очереди на границе остаются

Километровые очереди большегрузных автомобилей на выезде из Беларуси в Литву уже сохраняются несколько дней, то увеличиваясь, то немного сокращаясь.

Фото pixabay.com

Так, по данным Госпогранкомитета на шесть утра пятницы, третьего апреля, очередь для пересечения границы с этим сопредельным государством Евросоюза ожидает более 410 фур:

«Каменный Лог» — более 220;

«Бенякони» — более 120;

«Привалка» — более 70.

На латвийском направление относительное спокойствие — в пункте пропуска «Урбаны» в «колейке» стоит более 30.

Напомним, 15 марта в связи COVID-19 свою границу для иностранцев закрыла Польша, с 16 марта режим запрета ввела Украина, а также это сделала Литва, 17 марта — примеру соседей последовала Латвия.

Отметим, что после того, как Москва приняла решение закрыть границу, Беларусь оказалась в своеобразном кольце.