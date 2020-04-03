Километровые очереди на границе остаются
Километровые очереди большегрузных автомобилей на выезде из Беларуси в Литву уже сохраняются несколько дней, то увеличиваясь, то немного сокращаясь.
Так, по данным Госпогранкомитета на шесть утра пятницы, третьего апреля, очередь для пересечения границы с этим сопредельным государством Евросоюза ожидает более 410 фур:
- «Каменный Лог» — более 220;
- «Бенякони» — более 120;
- «Привалка» — более 70.
На латвийском направление относительное спокойствие — в пункте пропуска «Урбаны» в «колейке» стоит более 30.
Напомним, 15 марта в связи COVID-19 свою границу для иностранцев закрыла Польша, с 16 марта режим запрета ввела Украина, а также это сделала Литва, 17 марта — примеру соседей последовала Латвия.
Отметим, что после того, как Москва приняла решение закрыть границу, Беларусь оказалась в своеобразном кольце.