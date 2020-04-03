В мире вновь вспомнят о Беларуси — стартует третий тур чемпионата страны по футболу

/ Спорт
Просмотров: 384

В пятницу стартует третий тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

В связи с тем, что в Европе это единственный ныне проводящийся футбольный турнир, взгляды некоторой части спортивных болельщиков вновь будут прикованы к новостям из Беларуси.

Тур пройдет в три дня:

3.04.

  • «Белшина» — «Городея» (начало в 17:00);
  • «Динамо» (Мн) — «Торпедо-БелАЗ» (19:00).

4.04.

  • «Шахтер» — «Неман» (15:30);
  • БАТЭ — «Рух» (17:30);
  • «Динамо» (Бр) — «Славия» (19:30).

5.04.

  • «Энергетик-БГУ» — «Минск» (14:00);
  • «Витебск» — «Смолевичи» (16:00);
  • «Ислочь» — «Слуцк» (18:00).

После двух турнирное положение следующее:

  1. Минск — 6;
  2. Энергетик-БГУ — 6;
  3. Ислочь — 6;
  4. Торпедо-БелАЗ — 6;
  5. Динамо (Бр) — 4;
  6. Слуцк — 3;
  7. Неман — 3;
  8. Рух — 3;
  9. Шахтер 3
  10. Славия — 3;
  11. Витебск — 3;
  12. Смолевичи — 1;
  13. Динамо (Мн) — 0;
  14. БАТЭ — 0;
  15. Белшина — 0;
  16. Городея — 0.
Оценка: 
Средняя: 3 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: футбол-Беларусь

Другие материалы на эту тему:

Бывший игрок сборной Беларуси отстранен от футбола пожизненно за договорняки

Бывший игрок сборной Беларуси отстранен от футбола пожизненно за договорняки

Алексей Бага: мы сдержали слово

Алексей Бага: мы сдержали слово

Подпольный футбол. БАТЭ победил. Все проиграли

Подпольный футбол. БАТЭ победил. Все проиграли

БАТЭ снова чемпион. Конкуренты считают, что не совсем честно

БАТЭ снова чемпион. Конкуренты считают, что не совсем честно