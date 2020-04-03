В мире вновь вспомнят о Беларуси — стартует третий тур чемпионата страны по футболу

В пятницу стартует третий тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

В связи с тем, что в Европе это единственный ныне проводящийся футбольный турнир, взгляды некоторой части спортивных болельщиков вновь будут прикованы к новостям из Беларуси.

Тур пройдет в три дня:

3.04.

«Белшина» — «Городея» (начало в 17:00);

«Динамо» (Мн) — «Торпедо-БелАЗ» (19:00).

4.04.

«Шахтер» — «Неман» (15:30);

БАТЭ — «Рух» (17:30);

«Динамо» (Бр) — «Славия» (19:30).

5.04.

«Энергетик-БГУ» — «Минск» (14:00);

«Витебск» — «Смолевичи» (16:00);

«Ислочь» — «Слуцк» (18:00).

После двух турнирное положение следующее: