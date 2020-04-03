В мире вновь вспомнят о Беларуси — стартует третий тур чемпионата страны по футболу
В пятницу стартует третий тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.
В связи с тем, что в Европе это единственный ныне проводящийся футбольный турнир, взгляды некоторой части спортивных болельщиков вновь будут прикованы к новостям из Беларуси.
Тур пройдет в три дня:
3.04.
- «Белшина» — «Городея» (начало в 17:00);
- «Динамо» (Мн) — «Торпедо-БелАЗ» (19:00).
4.04.
- «Шахтер» — «Неман» (15:30);
- БАТЭ — «Рух» (17:30);
- «Динамо» (Бр) — «Славия» (19:30).
5.04.
- «Энергетик-БГУ» — «Минск» (14:00);
- «Витебск» — «Смолевичи» (16:00);
- «Ислочь» — «Слуцк» (18:00).
После двух турнирное положение следующее:
- Минск — 6;
- Энергетик-БГУ — 6;
- Ислочь — 6;
- Торпедо-БелАЗ — 6;
- Динамо (Бр) — 4;
- Слуцк — 3;
- Неман — 3;
- Рух — 3;
- Шахтер 3
- Славия — 3;
- Витебск — 3;
- Смолевичи — 1;
- Динамо (Мн) — 0;
- БАТЭ — 0;
- Белшина — 0;
- Городея — 0.