Аналитик: мировую экономику ждет затяжной кризис

По прогнозу руководителя отдела макроэкономического анализа датского Saxo Bank Кристофера Дембика, нынешний мировой экономический кризис окажется тяжелее предыдущих и проблемы сохранятся надолго.

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Как отметил эксперт, спад, который наблюдается в этом году, произошел в неподходящее время с демографической точки зрения.

В последние годы на пенсию начали выходить представители так называемого поколения бэби-бумеров — людей, родившихся во время демографического взрыва после Второй мировой войны, пишет lenta.ru , в распоряжении которой есть свежий доклад аналитика.

Из-за этого рынок акций находится под угрозой стагнации даже после окончания пандемии коронавируса. Новое поколение жителей США и других стран Запада не будут вкладываться в ценные бумаги с нефиксированной доходностью, предпочитая им более надежные инструменты — такие, как облигации.

Также новое поколение, о котором идет речь, беднее своих родителей и не может позволить себе такие же траты, тем самым уменьшая спрос и тормозя развитие экономики. К тому же, оно в меньшей степени уверено в будущем, а потому предпочитает сбережения инвестициям.

В качестве еще одного неблагоприятного фактора Дембик называет долгосрочную мягкую политику Федеральной резервной системы США и центробанков европейских государств, которая породила очень активные заимствования, приведшие в итоге к чрезмерной задолженности корпораций и правительств.