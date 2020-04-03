Премьер Литвы — не соблюдающим карантин: если не помогают просьбы, помогут штрафы

Глава литовского правительства Саулюс Сквернялис заявил, что сегодня литовцы могут чувствовать себя в безопасности, так как полиция внимательно следит за ситуацией.

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«Я попросил, чтобы гарантировали соблюдение правил карантина. Это уже сейчас делают с помощью разных мер. Не только традиционных, например, используют звонки и т.д. У полиции есть доступ к базе данных тех людей, которые должны находиться в самоизоляции, это облегчает работу», — цитирует DELFI слова премьера.

В то же время он отметил, что некоторые граждане ведут себя безответственно: «Когда наблюдаешь за поведением некоторых граждан, видишь статистику полиции, понимаешь, что сегодня это очень нужно. Похоже, просьбы и призывы на безответственных граждан не действуют. Что ж, в таком случае должны помочь штрафы».