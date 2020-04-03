Евро существенно снижается на открытии торгов в пятницу, падает и доллар

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Европейская и американская валюты сдают позиции на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой биржи в пятницу, третьего апреля.

Так, евро теряет сразу 0,036 пункта и торгуется на рубеже 2,796 белорусского рубля.

Доллар в свою очередь опускается на рубеж 2,5836 белорусского рубля (-0,0057 пункта).

А вот российская валюта существенно укрепляется. Плюс составляет 0,0325 пункта — 3,3526 белорусского рубля за 100 российских.
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Тэги: валюта

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