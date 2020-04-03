Не всех дальнобойщиков пустят в Литву

На прошедшем заседании правительства Литвы, посвященном вопросам, связанным с коронавирусом, вызывающим заболевание COVID-19, было принято решение по дальнобощикам.

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Как рассказал премьер-министр этого балтийского государства Саулюс Сквернялис, решение касается иностранных гражданан, которые «управляют большегрузными машинами, они транзитом ездят через Литву».

Глава Кабмина напомнил, что литовская сторона не закрывала транзит большегрузов по своей территории.

Однако, в целях профилактики и борьбы с коронавирусом, «отныне всех водителей на КПП будут проверять». «Если водители будут с насморком, температурой или другими симптомами их в Литву впускать не будут», — приводит DELFI слова Сквернялиса.

Ранее он заявлял, что власти будут штрафами бороться с теми, кто не соблюдает карантин.

Напомним, самые большие очереди на белорусской границе наблюдаются как раз на литовском направлении.

Так, по данным ГПК на десять утра третьего апреля, в трех пункта пропуска в «колейке» стоит около 400 фур: «Каменный Лог» — более 200, «Привалка» — более 110, «Бенякони» — более 80.

Это несколько меньше, чем было зафиксировано на шесть утра — тогда было более 410 большегрузов.