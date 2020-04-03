Дело журналиста Сергея Сацука передано в Следственный комитет

Уголовное дело главного редактора «Ежедневника» Сергея Сацука передано в Следственный комитет.

Как сообщил БелаПАН официальный представитель департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Юрий Кардымон, после оценки материалов дела СК примет решение о предъявлении обвинения.

Сергея Сацука задержали представители ДФР КГК 25 марта под Минском около 16.00, когда он с женой приехал в строительный магазин.

Позже стало известно, что в отношении Сацука возбуждено дело по ч. 2 ст. 430 УК (получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере).

После допроса в ДФР журналиста поместили в изолятор временного содержания на улице Окрестина.

Накануне в редакции прошел обыск. Сотрудники ДФР изъяли документацию.

В настоящее время журналист находится в минском СИЗО № 1 на улице Володарского.

Родные и коллеги Сацука связывают задержание с его профессиональной деятельностью. Накануне «Еврорадио» опубликовало письмо, которое Сергей Сацук просил обнародовать в случае своего задержания.

Комитет госконтроля по-прежнему отказывается от комментариев по делу.