В Латвии зафиксирована первая смерть пациента с COVID-19
В Министерстве здравоохранения Латвии официально подтвердили первую на территории страны смерть от коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19.
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По информации медиков, первые три дня она проходила лечение в палате интенсивной терапии. Когда состояние стабилизировалось, ее перевели в отделение центра.
В официальном сообщении Минздрава отмечается, что причиной смерти «была не инфекция COVID-19, а другие хронические заболевания».
На данный момент. Сообщили в ведомстве, в Латвии зафиксированы 493 зараженных.
2 апреля Александр Лукашенко в интервью представительству телерадиокомпании «Мир» в Беларуси еще раз высказал мнение, что в стране нет оснований вводить карантин.
Он также заявил, что в Беларуси четыре человека умерли «от пневмонии, где осложнения дал коронавирус».
По данным Минздрава, обнародованных второго апреля, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране достигло 304.
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