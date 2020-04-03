Весенние школьные каникулы в Беларуси могут продлить на неделю. Об этом заявил Александр Лукашенко.

Каникулы заканчиваются 5 апреля. В понедельник, 6 апреля, школьники должны вернуться за парты.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Хотят, чтобы мы продлили каникулы, завтра мне доложит министр образования. Завтра-послезавтра мною будет принято решение. Скорее всего, мы продлим на неделю», — сказал президент Беларуси 3 апреля, отвечая на вопросы журналистов во время поездки в Смолевичский район, сообщает «Пул Первого».

«Я в этой ситуации сам нахожусь, как отец. И я считаю, что требования продлить каникулы со стороны родителей, медицины — это неправильно. Но когда-то я сказал, что мы не будем довлеть над родителями. Это их дети, их жизнь. И как они примут решение в этом коронапсихозе, так и будет. Поэтому я категорически против, я не согласен, что надо ребенка изъять из детского сада или школы, продлив каникулы. Но коль пообещал, что будет так, как просят родители, так и будет», — сказал Лукашенко.

По его словам, надо оценить потенциальную наполняемость классов, так как смысла нет проводить занятия, если многих учеников нет.

«У нас есть резервная неделя: мы программу таким образом ужимали, что, может быть, и продлевать учебный год не будем. У нас нет здесь особой напряженки», — отметил официальный лидер.

Он обратил внимание, что дети уже провели неделю вне школ. «Ситуация устаканилась. Если они побудут неделю дома, страха не будет. Завтра-послезавтра мною будет принято соответствующее решение. Скорее всего, мы продлим на неделю каникулы. Исключительно потому, что этого хотят родители, и не все отпускают детей в школу в этот период. Я понимаю родителей. Тут здоровый человек без детей заболеет от того, что происходит вокруг», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.