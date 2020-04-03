Лукашенко высказался об идее запрета массовых мероприятий

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Во время общения с журналистами, которое прошло в ходе его визита в Смолевичский район, Александр Лукашенко высказал мнение по поводу запрета массовых мероприятий.


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Из-за коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, в обществе звучат предложения запретить на территории страны проведение всех массовых мероприятий.

Он отметил, что их в Беларуси никто не запрещают, но и никого на них не загоняют.

«Чего мы будем запрещать? Это не наш подход и не наша концепция», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

 

Сюжет: COVID-19
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Тэги: массовые мероприятия коронавирус COVID-19 Персона: Александр Лукашенко Город: Смолевичи

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