В Витебске еще один летальный исход у пациента с COVID-19

Еще один летальный исход среди пациентов, у которых выявлен COVID-19, зафиксирован в Витебске. Жертвой коронавируса стал 70-летний военный пенсионер, сообщает TUT.by .

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По словам родственников, пенсионер скончался в ночь на 2 апреля в реанимации Витебского областного клинического специализированного центра, где находился на искусственной вентиляции легких.

Мужчина попал в больницу 13 марта в отделение хирургии с диагнозом «тромбоз подколенного сосуда», через пять дней его выписали, несмотря на повышенную температуру. Дома состояние пенсионера стало ухудшаться, рентген в поликлинике показал двустороннюю пневмонию. 19 марта мужчину прямо из поликлиники на скорой забрали в больницу.

В свидетельстве о смерти указано: острая респираторная недостаточность, вирусная пневмония (COVID-19), основная причина смерти — коронавирус.

COVID-19 подтвердился и у его супруги, сейчас она в инфекционной больнице с пневмонией. Дочь, ее муж и их дети тоже под наблюдением врачей.

Из четырех летальных исходов, о которых ранее заявлял Минздрав, три случились в Витебске.