Минздрав установил правила поведения в самоизоляции прибывших из-за границы

Министерство здравоохранения Беларуси установило правила поведения в двухнедельной самоизоляции лиц, прибывших из стран, где регистрируют случаи инфекции COVID-19.

Правила утверждены постановлением от 31 марта № 24 «О правилах поведения в самоизоляции и форме анкеты лиц, прибывших из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19», сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Согласно правилам, прибывшие в страну лица не должны покидать места проживания (пребывания) и посещать места работы (учебы), магазины, торговые центры, объекты общественного питания, спортивные, выставочные и концертные залы, кинотеатры, вокзалы и другие места массового пребывания людей, за исключением случаев крайней необходимости.

Они должны пользоваться услугами интернет-магазинов для приобретения товаров, исключая непосредственный контакт с лицами, доставившими товары; должны выполнять ряд гигиенических мероприятий (тщательно мыть руки с мылом не менее 20 секунд либо использовать антисептик для обработки рук; использовать одноразовые носовые платки или салфетки с последующей утилизацией в закрытый мусорный контейнер или пластиковый пакет и др.).

В случае ухудшения состояния здоровья (повышение температуры тела до 37℃ и выше, появление кашля, одышки) необходимо обратиться в скорую медицинскую помощь по телефону 103 или SMS-сообщением, рассказав при этом о своем пребывании в странах, где регистрируют случаи COVID-19, и о нахождении в самоизоляции.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

2 апреля Александр Лукашенко в интервью представительству телерадиокомпании «Мир» в Беларуси еще раз высказал мнение, что в стране нет оснований вводить карантин.

Он также заявил, что в Беларуси четыре человека умерли «от пневмонии, где осложнения дал коронавирус».

По данным Минздрава, обнародованных второго апреля, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране достигло 304.

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