Мировые цены на нефть пошли вверх — Brent торгуется выше 32 долларов

Мировые цены на «черное золото» после утреннего падения опять демонстрируют рост.

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По информации на 14:50 по минскому времени, как свидетельствуют данные электронных торгов, нефть показывает следующие результаты:

Brent — 32,62 доллара за баррель (+8,95%);

WTI — 26,50 доллара за баррель (+4,66%).

Отметим, что рост нефтяных цен положительно повлиял на российский рубль, от которого зависит и курс белорусской национальной валюты.