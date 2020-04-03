Мировые цены на нефть пошли вверх — Brent торгуется выше 32 долларов

/ Экономика
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Мировые цены на «черное золото» после утреннего падения опять демонстрируют рост.

Фото ru.freepik.com

По информации на 14:50 по минскому времени, как свидетельствуют данные электронных торгов, нефть показывает следующие результаты:

  • Brent — 32,62 доллара за баррель (+8,95%);
  • WTI — 26,50 доллара за баррель (+4,66%).

Отметим, что рост нефтяных цен положительно повлиял на российский рубль, от которого зависит и курс белорусской национальной валюты.
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Тэги: мировые цены на нефть нефть

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