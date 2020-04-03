Мировые цены на нефть пошли вверх — Brent торгуется выше 32 долларов
Мировые цены на «черное золото» после утреннего падения опять демонстрируют рост.
По информации на 14:50 по минскому времени, как свидетельствуют данные электронных торгов, нефть показывает следующие результаты:
- Brent — 32,62 доллара за баррель (+8,95%);
- WTI — 26,50 доллара за баррель (+4,66%).
Отметим, что рост нефтяных цен положительно повлиял на российский рубль, от которого зависит и курс белорусской национальной валюты.