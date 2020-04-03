Лукашенко рассказал, какому бизнесу государство поможет пережить коронакризис

Правительству, Администрации президента и Комитету госконтроля поручено подготовить предложения о поддержке разных секторов бизнеса, если такая поддержка будет необходима.

Об этом 3 апреля в Смолевичах заявил Александр Лукашенко.

Фото пресс-службы правительства Беларуси

Президент Беларуси подчеркнул, что помощь будет оказан только тем, «кто прежде всего сам себя будет стараться поддержать и сохранить свой бизнес».

«Если он из своих запасов будет инвестировать в свой бизнес, будет в этой ситуации стараться найти новые пути для работы, будет диверсифицироваться. Вот формула: думай прежде всего ты за свой бизнес, а потом приходи к государству. А поддержку всем, кому надо, по мере возможности, честно и справедливо мы окажем», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По словам главы государства, в первую очередь с проблемами сегодня сталкиваются общепит, гостиничный бизнес и авиаперевозчики.

«Если ты хочешь быть владельцем ресторана, то ты, пожалуйста, если к тебе люди не ходят (мы рестораны тоже не закрываем)… Что делают китайцы и даже россияне: они по домам развозят пищу. И уже посчитали, что это хорошая рентабельность. Но ладно рентабельность, сегодня не до жиру. Ты постарайся сохранить свой бизнес», — сказал официальный лидер.

«Я сказал об авиаперевозчиках… Они что, виноваты, что сегодня не летают самолеты? Нет. Кстати, американцы и с нашей помощью вывозят своих людей с юга через наш аэропорт — туда, на Швецию, Брюссель и до Америки. Мы им предложили свои услуги и самолеты. У нас хорошие новые самолеты стоят. Они нам благодарны за это. То есть насколько можно, ищем работу везде», — привел пример Лукашенко.

Он попросил малый и средний бизнес не обижаться, но в первую очередь государство будет поддерживать производителей. В том числе БелАЗ.

«Но там тысячи людей. Жодино держится на БелАЗе. Как вы думаете, вы ресторан сегодня будете поддерживать или БелАЗ. Конечно, производителя будем поддерживать прежде всего», — заявил глава государства.