ФК «Слуцк» начал краудфандинг-компанию

Футбольный клуб «Слуцк» объявил о запуске процедуры краудфандинга . Поучаствовать в сборе средств могут футбольные болельщики по всему миру: благотворительные счета открыты в четырех валютах.

Фото ФК Слуцк

Руководство клуба на такой серьезный шаг вдохновили иностранные болельщики, которые создали группу в «Фейсбуке», в которой сейчас состоит более 2300 человек.

В клубе надеются, что полученные средства помогут пережить непростую финансовую ситуацию и развиваться дальше.

Клуб обещает отправить каждому болельщику, который сделает пожертвование на сумму от 10 долларов/евро или 20 белорусских рублей, подарок из имеющейся в наличии атрибутики — от автограф-карты до сувенирной футболки с автографами футболистов (в зависимости от суммы).