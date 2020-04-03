ФК «Слуцк» начал краудфандинг-компанию
Футбольный клуб «Слуцк» объявил о запуске
Руководство клуба на такой серьезный шаг вдохновили иностранные болельщики, которые создали группу в «Фейсбуке», в которой сейчас состоит более 2300 человек.
В клубе надеются, что полученные средства помогут пережить непростую финансовую ситуацию и развиваться дальше.
Клуб обещает отправить каждому болельщику, который сделает пожертвование на сумму от 10 долларов/евро или 20 белорусских рублей, подарок из имеющейся в наличии атрибутики — от автограф-карты до сувенирной футболки с автографами футболистов (в зависимости от суммы).