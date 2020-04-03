Лукашенко поручил подключить к борьбе с коронавирусом военных медиков

Ситуация с коронавирусом «заставила всех больше обращать внимания на гигиену», а государство в свою очередь «встряхнуло всю систему здравоохранения», заявил журналистам Александр Лукашенко 3 апреля во время рабочей поездки в Смолевичский район.

Фото: president.gov.by

«Мы сейчас контролируем и смотрим, как работают врачи, — сказал он. — Они не открывать и закрывать границы должны, а лечить людей. Это дело врачей. А государство должно помогать людям преодолевать эти тяжелые времена. Но, с моей точки зрения, катастрофы у нас никакой нет».

«У нас сил и средств хватает. И койки есть в запасе, и около трех тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательных — их тоже можно в крайнем случае использовать. Дай бог, пройти этот период», — добавил Лукашенко.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что «в стороне от этих событий» оказались военные медики, «а ведь среди них тоже есть инфекционисты и вирусологи». «У нас же по республике пять-шесть таких больниц, надо их подключить, — сказал Лукашенко. — Пусть они посмотрят, как работают гражданские медики. Если нужно, и проконтролируют, и помогут. И самое главное — они тоже будут в этой теме, научатся».

Глава государства сообщил, что уже дал соответствующие поручения главе Администрации президента и госсекретарю Совета безопасности.

«Мы что, думаем, что в армии ничего никогда не случится? А не дай бог, какой-то военный конфликт — они (военные медики. — ред.) первыми пойдут. Поэтому это для них определенная учеба, а для меня значительная помощь и контроль», — сказал Лукашенко.

По его словам, «сейчас белорусские врачи справляются с ситуацией», поэтому «привлекать студентов-медиков к борьбе с коронавирусом не планируется». Дополнительные силы в лице волонтеров и представителей профсоюзов «брошены на помощь пожилым людям».