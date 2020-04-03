Кабмин Украины запретил празднование Пасхи

В Украине до 24 апреля запрещены все массовые мероприятия, включая религиозные, независимо от количества участвующих.

Кабинет министров перед Пасхой ужесточил запрет на проведение религиозных собраний. Об этом говорится в постановлении правительства № 255 от 2 апреля 2020 года. Раньше действовал разрешенный лимит в 10 человек.

Кабмин также ужесточил карантин в Украине. Послабление условий карантина возможно через три-четыре недели и будет проводиться в несколько этапов, отметил премьер Денис Шмыгаль.