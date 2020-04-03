Меньше спорта, больше мультиков: VOKA рассказал о влиянии коронавируса на предпочтения пользователей

Видеосервис VOKA подсчитал, как изменилась активность пользователей за последние недели, когда эпидемия COVID-19 внесла свои корректировки в планы и привычки белорусов. Результаты получились достаточно красноречивыми.

На прошлой неделе видеосервис VOKA предоставил белорусам доступ к самому популярному контенту на платформе. С тех пор ежедневно растет как количество новых пользователей, так и количество просмотров, а также время, которое пользователи проводят у экрана.

За последнюю неделю число просмотров контента VOKA увеличилось более чем на 60% по сравнению с февралем. При этом фильмы смотрят на 50% чаще, чем сериалы.

Лидерами зрительских предпочтений остаются фильмы «Холоп», «Стриптизерши» и «Громкая связь». Что касается сериалов, в топ-3 за последнюю неделю вошли «Содержанки», «Кухня» и «Фитнес». В среднем за один раз пользователи VOKA смотрят по 3-4 серии выбранного сериала.

Из телеканалов, доступных на VOKA, зрители чаще всего выбирают ТНТ International, ОНТ HD и TV 1000 Action. Если еще в январе первые три строчки в рейтинге самых популярных каналов занимали все тот же ТНТ International, ОНТ HD, РТР-Беларусь HD, то в марте картина изменилась: в топ-3 ворвался фильмовый канал, а новостные несколько сдали свои позиции.

На несколько пунктов в рейтинге за последнее время приросли фильмовые каналы, такие как «Киносемья», «Дом кино», «Мужское кино», а также детские, такие как «Мульт», Nick Jr., Nickelodeon.

В топе по-прежнему остаются развлекательные и белорусские информационные каналы, а вот популярность спортивных ожидаемо снизилась: это связано с отменой всех актуальных для зрителей соревнований.

В общем по времени просмотра в неделю телеканалы занимают лидирующую позицию: за их просмотром пользователи VOKA проводят более 7,5 млн часов! Далее следуют программы из архива (более 888 тыс. часов), фильмы (27,61 тыс. часов), сериалы (27,2 тыс. часов).

По сравнению с февралем время просмотров фильмов в неделю выросло почти в три раза, а сериалов — почти в два раза. Просмотр телеканалов и программ из архива остался примерно на том же уровне.

Судя по времени максимальной активности пользователей VOKA, даже пользователи, которые находятся на «удаленке», в рабочее время развлекательным контентом не злоупотребляют: пик просмотров приходится на период с 19 до 22 часов, а выходные нагрузка возрастает на 10% по сравнению с буднями.

Свои корректировки в статистику видеосервиса VOKA внесли и школьные каникулы: в топ-20 самых популярных сериалов вошли сразу девять мультсериалов. Больше всего детям нравятся «Барбоскины», «Смешарики» и «Ми-ми-мишки». Но «Покемон: черное и белое», «Фиксиков», «Машу и Медведя» они тоже смотрят с удовольствием.

Из уникального контента собственного производства VOKA самым популярным остается развлекательное шоу «Свой Stand up».

Делать выводы об изменении предпочтений пользователей позволяют и различные тематические подборки, которые предлагает своим пользователям VOKA. Судя по тому, как поднялись в общем топе фильмы из подборки про апокалипсис и эпидемии, угроза коронавируса оказала непосредственное влияние на интересы зрителей. Больше всего просмотров собрал научно-популярный фильм «Товарищ вирус: ученые о коронавирусе».

В целом пользователи предпочитают смотреть легкие комедии, чаще всего российские и советские, а также российские сериалы. Однако внимания заслуживает и еще один факт: в первый же месяц, как в меню VOKA появился эротический контент, он составил 12% от всех просмотров фильмов на VOKA. А в топ-20 фильмов марта попало как собственно эротическое кино, так и художественные фильмы с соответствующим подтекстом или хотя бы названием (как, например, «Стриптизерши», которые составили конкуренцию комедии «Холоп» в борьбе за место в топе на VOKA).