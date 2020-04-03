В Украине вводится режим самоизоляции для определенных категорий населения

До 5 апреля в Украине планируется завершить разработку электронного сервиса, который будет собирать информацию о гражданах, находящихся в режиме самоизоляции.

Разработкой сервиса занимается Министерство цифровой трансформации. На стороне пользователя это будет мобильное приложение, сообщает «Украинская правда» .

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Гражданин, находящийся в режиме самоизоляции, должен будет предоставить сервису базовую информацию о себе — ФИО, дату рождения, адрес места самоизоляции, контактный номер телефона. Также необходимо сообщить, проживает ли человек один, есть ли возможность заботы о нем другими лицами в период самоизоляции.

С согласия лица также вносятся краткие сведения о хронических заболеваниях и состоянии здоровья на время самоизоляции.

Самоизолироваться должны те, кто у кого есть подозрение на коронавирус или контактировавшие с больным, также больные COVID-19, не требующие госпитализации, и люди старше 60 лет (кроме лиц, осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19 или обеспечивающих деятельность объектов критической инфраструктуры.

Такие граждане обязаны постоянно находиться в определенном ими месте самоизоляции, воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми совместно проживают.

Гражданам на самоизоляции, о которых некому позаботиться, разрешено выходить за продуктами и лекарствами, но на расстояние не более двух километров от дома и только в масках или респираторах без клапана выдоха.

Также разрешается два раза в день выгуливать домашних животных.

За предоставление ложных сведений и несоблюдение режима самоизоляции гражданин может быть привлечен к административной ответственности, а если нарушения режима самоизоляции привело к тяжелым последствиям, в том числе смерти третьих лиц, то и к уголовной ответственности.

С понедельника, 6 апреля, в Украине вступают в силу меры карантина. Запрещается выходить на улицу без масок или респираторов, собираться группами более двух человек, посещать парки, детские и спортивные площадки.