На стройке главного небоскреба Минска активизировались работы

Сейчас на площадке МФК «Газпром Центр» завершаются работы по усилению свайного основания высотного здания, большинство свай уже забито.

Как известно, на площадке в границах ул. Филимонова — пр. Независимости — ул. Макаенка, где раньше был автовокзал «Московский», предусмотрено возведение многофункционального комплекса, включающего административные здания, гостиницу, физкультурно-оздоровительный и медицинский центры, паркинг. Заказчиком объекта является «Газпром трансгаз Беларусь». Некоторое время стройка была заморожена, а затем возобновилась, передает realt.by .

«Объект строится и будет введен в эксплуатацию в декабре 2020 года. При строительстве мы столкнулись с геологическими сложностями. Сейчас работаем над усилением свайного основания основного здания, чтобы оно было надежным», — рассказал год назад генеральный директор ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» Владимир Майоров.

Новой генподрядной организацией стала Rizzani de Eccher S.p.A (Сodest International S.r.l.). Возведение центра идет в режиме параллельного проектирования и строительства. Корректировка архитектурного проекта почти завершена. Готовность строительной документации составляет примерно 50%.

«Она не началась сейчас. Она шла и продолжает идти. Просто, как и любая стройка, она приостанавливается по каким-либо причинам, а потом возобновляется. Мы не будем о каждом возобновлении заявлять, — рассказал Дмитрий Костин, начальник службы по связям с общественностью и средствами массовой информации ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». — Есть какие-то моменты, которые решаются, на это время стройка приостанавливается, когда вопросы разрешаются, стройка возобновляется. Но это ведь не главное, а главное — она ведется».

Сейчас на площадке завершаются работы по усилению свайного основания высотного здания, большинство свай уже забито. Также выполняется основание и бетонируются фундаментные плиты, стены и колонны стилобата. На конец 2019 года на строительстве «Газпром Центра» задействовано 220 человек, работают 23 единицы техники. По информации заказчика, строительная готовность всего объекта на этот момент составляет около 10%.

По срокам завершения никакой информации пока нет.