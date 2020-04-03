Литва запретила въезд легковых автомобилей
Литовская сторона с 3 апреля скорректировала порядок пересечения границы для отдельных категорий граждан и транспорта, сообщили в Госпогранкомитете.
Через литовские пункты пропуска на белорусской границе запрещен въезд легковых машин частного использования.
Возвращающимся домой людям разрешен транзит через Литву при условии следования группами в сопровождении правоохранителей и без остановок.
В белорусских пунктах пропуска на литовском направлении ограничений по выезду литовских граждан нет.