Литва запретила въезд легковых автомобилей

Литовская сторона с 3 апреля скорректировала порядок пересечения границы для отдельных категорий граждан и транспорта, сообщили в Госпогранкомитете.

Через литовские пункты пропуска на белорусской границе запрещен въезд легковых машин частного использования.

Возвращающимся домой людям разрешен транзит через Литву при условии следования группами в сопровождении правоохранителей и без остановок.

В белорусских пунктах пропуска на литовском направлении ограничений по выезду литовских граждан нет.