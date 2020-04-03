Лукашенко назвал «мизерным» количество зараженных коронавирусом в Беларуси

Об этом президент сказал, посещая 3 апреля Смолевичский район.

«305 человек по всей стране — это мизер! — сказал официальный лидер. — Слава тебе, Господи, что столько. Дай бог, чтобы и дальше было [так же]. Мы их лечим. 16 только вентилируют легкие, поддерживают их. И то они не проблемные. В это время шумиху подняли по поводу четверых умерших: одного проверяем, трое — якобы подтвержден коронавирус». Этот фрагмент был показан в эфире телеканала ОНТ .

«Шерстнев (председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев. — ред.) вчера мне доложил, последний случай у него был… Я говорю: "Ну почему этот умер?" Он говорит: "Александр Григорьевич, а как можно жить — 135 килограммов веса, сердце почти не работает, это болит, то болит. Целый букет болезней! Вирус атакует слабых, у которых нет иммунитета. Ну и ему за 70 лет было"», — заявил Лукашенко.

По информации Министерства здравоохранения, на 3 апреля количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 351. В Брестской области зарегистрирован 1 случай, в Могилевской — 2, в Витебской — 89, Гомельской — 13, Гродненской — 6, Минской — 50, в Минске — 190 случаев.