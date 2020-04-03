Пятая смерть от коронавируса? В Минске умерла 67-летняя Ольга Деревянко

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Женщина скончалась 1 апреля, за два дня до этого ее госпитализировали во 2-ю клиническую больницу с подозрением на пневмонию.

Ольга и Евгений Евгеньевич. Фото: VK.com

Супруг Евгений Евгеньевич находится в 1-й клинической больнице, куда его госпитализировали как контакт первого уровня. О том, что жена была заражена коронавирусом, он узнал уже после ее смерти, передает TUT.by.

Утром 1 апреля ему позвонили из больницы и сообщили, что ночью Ольга умерла от сердечной недостаточности и отека легких. Однако в тот же день с ним связались медики из поликлиники и сообщили, что у жены обнаружили коронавирус и ему тоже нужно сдать анализ.


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«Я был шокирован, потому что в последнее время Оля постоянно была дома, никуда не выходила. Только в поликлинику ходила за рецептом на лекарства. Я пошел, сдал тест на коронавирус. Мне измерили температуру, она была в норме. Ни кашля, ни насморка у меня не было. Легкие тоже чистые. От госпитализации я отказался и пошел домой», — сказал он.

Но уже вечером температура поднялась до 37,4 и мужчина решил не рисковать.

Сегодня, 3 апреля, тело Ольги Деревянко кремировали.

Минздрав пока признает четыре смерти от коронавируса.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Персона: Ольга Деревянко

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