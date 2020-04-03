«Белавиа» приостанавливает полеты в Вильнюс

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Эта мера принята с 6 апреля по решению литовской стороны, сообщает МИД Беларуси.

В ведомстве отмечают, что со своей стороны «Белавиа» не намерена отменять запланированные рейсы, которые активно используются иностранными гражданами для возвращения через Минск в страны своего гражданства. Ближайшие рейсы запланированы в Армению, Британию, Венгрию, Германию, Израиль, Испанию, Нидерланды, Турцию, Финляндию, Францию, Чехию, Швейцарию, Швецию, Эстонию.

После закрытия границ со всего мира вернулось почти 6 тысяч белорусов. Больше всего сейчас проблем с эвакуацией белорусских граждан из Индии, Шри-Ланки, Вьетнама, Таиланда.
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Тэги: Беларусь-Литва Белавиа белорусские туристы Город: Вильнюс

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