От коронавируса скончался 60-летний минчанин

Мужчина с 23 марта находился на искусственной вентиляции легких в городской клинической инфекционной больнице и умер утром 3 апреля.

Дочь умершего сказала svaboda.org , что ее отца перевели в инфекционную больницу из 3-й городской больницы, куда его отвезли 17 марта.

Изначально тест на коронавирус дал отрицательный результат, но здоровье мужчины ухудшалось. В пятницу, 27 марта, семье сообщили, что коронавирус подтвержден.

Сестра скончавшегося мужчины также госпитализирована с коронавирусом, она в плохом состоянии.

Эта смерть стала шестой от коронавируса в Беларуси из известных общественности. Минздрав пока подтвердил четыре.