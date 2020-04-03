От коронавируса скончался 60-летний минчанин
Мужчина с 23 марта находился на искусственной вентиляции легких в городской клинической инфекционной больнице и умер утром 3 апреля.
Дочь умершего сказала
Изначально тест на коронавирус дал отрицательный результат, но здоровье мужчины ухудшалось. В пятницу, 27 марта, семье сообщили, что коронавирус подтвержден.
Сестра скончавшегося мужчины также госпитализирована с коронавирусом, она в плохом состоянии.
Эта смерть стала шестой от коронавируса в Беларуси из известных общественности. Минздрав пока подтвердил четыре.