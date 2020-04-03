От коронавируса скончался 60-летний минчанин

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Мужчина с 23 марта находился на искусственной вентиляции легких в городской клинической инфекционной больнице и умер утром 3 апреля.


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Дочь умершего сказала svaboda.org, что ее отца перевели в инфекционную больницу из 3-й городской больницы, куда его отвезли 17 марта.

Изначально тест на коронавирус дал отрицательный результат, но здоровье мужчины ухудшалось. В пятницу, 27 марта, семье сообщили, что коронавирус подтвержден.

Сестра скончавшегося мужчины также госпитализирована с коронавирусом, она в плохом состоянии.

Эта смерть стала шестой от коронавируса в Беларуси из известных общественности. Минздрав пока подтвердил четыре.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Город: Минск

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