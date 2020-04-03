Более 12 тысяч белорусов потребовали ввести срочные меры по защите граждан в связи с пандемией коронавируса

Представители оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» передали 3 апреля в Совет министров 12 500 подписей под коллективным обращением с требованием принятия срочных мер по защите граждан Беларуси от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы, нижеподписавшиеся, выступаем за срочное принятие мер по защите граждан Беларуси от коронавируса: введение карантина в учебных заведениях, отмену массовых мероприятий, принятие антикризисного пакета по поддержке семей, малого и среднего бизнеса, публикацию правдивой информации о распространении инфекции и др.», — сказано в обращении.

По мнению подписавшихся под петицией, «бездействие властей угрожает распространением болезни в стране, возникновением паники среди населения, банкротством большинства малых и средних предприятий, обнищанием населения и разрушением белорусской экономики».

Среди требований петиции прекращение работы развлекательных заведений, запрет всех массовых мероприятий с участием более 10 человек до 20 апреля, с возможностью продления такого запрета, отмена парада 9 мая, «Славянского базара», чемпионата по футболу.

Кроме того, называется ряд необходимых мер поддержки для бизнеса (льготные кредиты, налоговые каникулы, отмена штрафов и проверок и т. д.) и медицины (предоставление необходимых тестов, средств индивидуальной защиты и проч.).

«13 тысяч подписей были собраны за три дня, в основном через социальные сети. В том числе сыграли роль мои обращения, которые просмотрели более миллиона человек», — прокомментировал БелаПАН инициативу сопредседатель оргкомитета по созданию партии БХД Виталий Рымашевский.

По его словам, жители Беларуси активно подписываются, так как у них «к властям нет доверия, власти врут».

Сбор подписей продолжается, инициаторы рассчитывают, что его активность не спадет. На 8 апреля запланирована передача подписей в Министерство здравоохранения.