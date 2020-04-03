Коронавирус превратил городок на Тернопольщине в эпицентр бедствия

Монастыриску прозвали украинским Уханем: коронавирус прошелся по нему неумолимым катком.

В расположенном между Тернополем и Ивано-Франковском райцентре инфицированы 83 человека, еще полсотни таких же обнаружили в окрестных селах. Среди заболевших — 32 медика. Инфицированы также 5 детей, госслужащие, полицейские, священник, председатель ОТГ, передает NV.ua .

Городской голова Монастыриска Андрей Старух признался, что на начало пандемии в больнице было всего несколько масок, а средства защиты врачи покупали в местной аптеке. Запасов комплектов для медиков больница не предусмотрела заранее — на это не было денег.

Распространение вируса в городке происходило хаотично в течение нескольких недель. Первый официальный случай в области был зафиксирован 20 марта, не в Монастырисках, а в 100 км на восток — у священника из Залещиков: тот проводил литургические службы на похоронах. И контактировал за это время минимум со 300 людьми.

Одним из первых инфицированных стал пенсионер из села Ковалевка, что всего в 6 км от Монастыриска. 25 марта он умер, — ему не смогли помочь врачи Монастыриской больницы, не понимавшие, что делать с больным на коронавирус. До этого в области всех людей с подозрением на COVID-19 направляли в Тернополь. Больного пенсионера также отвезли туда, но поздно.

Примерно тогда же в Монастыриской больнице заболела медсестра. Сначала ей диагностировали грипп, поэтому вероятность COVID-19 врачи отвергли, опираясь на протокольные требования Минздрава.

Позже оказалось, что у нового вируса инкубационный период может длиться до нескольких недель (вместо 5-7 дней, как у гриппа), а внешне все будет напоминать обычный грипп. Среди врачей и медработников началась паника: большинство из них контактировали со своей коллегой без защиты.

«Как распространялось заражение? Мне сложно ответить, хотя врачи говорят, что со священника на похоронах в Залещиках. Очень сомневаюсь, что это был самый первый случай, разве что, первый установлен — рассказывает мэр Монастыриска. — У нас половина жителей имеют родственные связи, а большинство горожан является заробитчанами (трудовые мигранты. — ред.). Найти того, кто первый завез болезнь, сложно».

Теперь местные чиновники говорят, что предотвратить распространение вируса в пределах общины было невозможно.

За несколько дней число диагностированных случаев заболевания коронавирусом выросло почти до сотни, а Монастырискую больницу экстренно перепрофилировали в госпиталь.

Медики до сих пор весьма пассивно реагируют на возможные случаи заболеваний COVID-19, объясняет мэр Старух: когда человек обращается к ним с просьбой проверить наличие коронавируса, то ему советуют сидеть две недели на самоизоляции дома.

Несколько дней назад у самого мэра диагностировали коронавирус. Позже тоже самое случилось с его заместителем. Старух улыбается и говорит, что это было лишь вопросом времени. Потому что он контактировал с врачами, у которых нашли коронавирус. «Это должно было произойти. Имел определенное количество контактов, находился в людных местах, вынужденно касался различных поверхностей», — рассказал он. Теперь оба представителя местной власти руководят из собственных домов.