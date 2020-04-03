Миссия экспертов ВОЗ для мониторинга ситуации с коронавирусом прибудет в Беларусь 7 апреля

Три эксперта будут находиться в Беларуси до конца будущей недели. Договоренность об этом была достигнута 3 апреля во время телевидеоконференции с представителями штаб-квартиры ВОЗ в Женеве.

Батыр Бердыклычев

Специалисты посетят больницы и изучат документацию Минздрава. Кроме того, в Копенгагене собрана поддерживающая команда экспертов ВОЗ, которая будет в онлайн-режиме помогать экспертам в Минске, сообщил телеканал «Беларусь 1» .

«Были мобилизованы все силы, чтобы организовать такую миссию в кратчайшие сроки. Мы получили полное понимание со стороны министерства в том, что будет необходимо миссии. И высказана была полная поддержка для того, чтобы миссия прошла успешно. И всю необходимую поддержку, которая потребуется, миссия получит», — сказал представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев.

Спикер Совета Республики, бывшая глава Администрации президента Наталья Кочанова сообщала о поручении Александра Лукашенко пригласить делегацию ВОЗ для оценки работы отечественной системы здравоохранения.

По данным Минздрава, количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 на утро 3 апреля в Беларуси достигло 351. Шесть пациентов скончались, но в ведомстве пока признали четыре случая.