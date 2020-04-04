Лукашенко о конфликте на Донбассе: Зеленский может и пошел бы на какие-то шаги, но ему просто не дадут — сметут
Александр Лукашенко в интервью телерадиокомпании «Мир» рассказал, что необходимо сделать для урегулирования конфликта на Донбассе.
Он отметил, что разрешить конфликт сегодня уже очень сложно, так как по этому поводу есть разные точки зрения среди украинских элит.
Лукашенко считает, что Владимир Зеленский «может быть, и пошел бы на какие-то шаги, но ему просто не дадут, сметут».
Поэтому официальный белорусский лидер советует украинцам, «определиться, потому что война на их территории».
В то же время он убежден, что необходимо стараться двигаться в направлении решения вопроса, вести диалог, вовлекая в процесс разные заинтересованные стороны. Так, подчеркнул Лукашенко, без согласия США трудно будет что-то сделать: «Американцы поддерживали украинцев в это время и всячески им помогали. Конечно, в собственных интересах».
Глава государства напомнил, что Беларусь предпринимала усилия для разрешения конфликта, выступала в качестве переговорной площадки.
По его словам, Минск все делал для мира в Украине. Однако «до мира там очень далеко», потому что «затянули этот процесс»: «Думаю, что пандемия и коронавирус только усугубят ситуацию».