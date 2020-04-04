Лукашенко о конфликте на Донбассе: Зеленский может и пошел бы на какие-то шаги, но ему просто не дадут — сметут

Александр Лукашенко в интервью телерадиокомпании «Мир» рассказал, что необходимо сделать для урегулирования конфликта на Донбассе.

Фото пресс-службы президента

Он отметил, что разрешить конфликт сегодня уже очень сложно, так как по этому поводу есть разные точки зрения среди украинских элит.

Лукашенко считает, что Владимир Зеленский «может быть, и пошел бы на какие-то шаги, но ему просто не дадут, сметут».

Поэтому официальный белорусский лидер советует украинцам, «определиться, потому что война на их территории».

В то же время он убежден, что необходимо стараться двигаться в направлении решения вопроса, вести диалог, вовлекая в процесс разные заинтересованные стороны. Так, подчеркнул Лукашенко, без согласия США трудно будет что-то сделать: «Американцы поддерживали украинцев в это время и всячески им помогали. Конечно, в собственных интересах».

Глава государства напомнил, что Беларусь предпринимала усилия для разрешения конфликта, выступала в качестве переговорной площадки.

По его словам, Минск все делал для мира в Украине. Однако «до мира там очень далеко», потому что «затянули этот процесс»: «Думаю, что пандемия и коронавирус только усугубят ситуацию».