Россия оплатит возвращение белорусов из Индии на родину

Российская сторона оплатит возвращение белорусов из Дели в Минск на борту самолета «Белавиа».

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По словам посла РФ в Минске Дмитрия Мезенцева, часть белорусов не сумела воспользоваться услугами российских авиаперевозчиков по разным причинам: от нехватки мест на бортах до форс-мажорных обстоятельств, которые отличали на тот момент взаимодействие с туроператорами.

Российская сторона, отметил дипломат, в ходе обсуждений ситуации с МИД Беларуси предложила оплатить перелет авиакомпании «Белавиа» по маршруту Минск — Дели — Минск, чтобы «оказать поддержку гражданам братской страны».

По предварительным данным, на этом рейсе в Беларусь должны вернуться 107 человек.

Деньги за услуги белорусского авиаперевозчика выделил по просьбе посольства банк «ВТБ. Беларусь».

Если все пойдет по плану, то белорусы вернуться на родину уже поздней ночью шестого апреля.