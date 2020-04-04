На торгах 4 апреля доллар и евро серьезно падают

/ Экономика
Просмотров: 2671

Последние на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись с серьезного падения американской и европейской валют.

Так, доллар теряет 0,0121 пункта и торгуется на уровне 2,5725 белорусского рубля, а евро 0,0161 пункта — 2,7782 белорусского рубля.

В свою очередь российская валюта укрепляется на 0,001 пункта — 3,3579 белорусского рубля за 100 российских.

«Динамика курса белорусского рубля будет зависеть от ситуации на российском валютном рынке, на состояние которого влияет стоимость нефти на мировом рынке», — подчеркнул в комментарии БелаПАН финансовый аналитик Александр Муха.

По его мнению, события на нефтяном рынке будут влиять не только на курсы иностранных валют, но и на состояние экономики в России и Беларуси.

 
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: валюта

Другие материалы на эту тему:

Лев Марголин. ТАЛАКА. Народ безмолвствует – доллар продолжит расти

Лев Марголин. ТАЛАКА. Народ безмолвствует – доллар продолжит расти

Беларусь и Россия пытаются слезть с «долларовой иглы»

Беларусь и Россия пытаются слезть с «долларовой иглы»

МВД раскрывает схемы вывода валюты в теневой сектор

МВД раскрывает схемы вывода валюты в теневой сектор

Лукашенко: выездная пошлина предлагалась в качестве примера

Лукашенко: выездная пошлина предлагалась в качестве примера