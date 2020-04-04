В Беларуси в списках невыездных под 100 тыс. человек

Беларусь передала в совместную с Россией базу невыездных граждан данные о более чем 90 тысячах человек.

Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова со ссылкой на начальника департамента по гражданству и миграции министерства Алексея Бегуна, «белорусской стороной успешно завершена выгрузка более 90 тысяч записей о гражданах Республики Беларусь, в отношении которых действуют ограничения на выезд, для помещения в банк данных Российской Федерации».

Данная работа проводится в рамках реализации межправительственных соглашений Беларуси и России об обмене сведениями о гражданах, в отношении которых действуют ограничения на выезд.

Бегун отметил, что «формирование общего списка граждан, право на выезд которых ограничено, необходимо для недопущения выезда таких лиц в третьи страны и предотвращения угрозы национальной и общественной безопасности Союзного государства».

Работа по взаимному обмену данными будет продолжена на постоянной основе.

О планах завершить к 1 апреля формирование общей с Россией базы невыездных граждан Бегун сообщил, общаясь с журналистами в Палате представителей 24 марта.

«Мы получили из Российской Федерации список сейчас в отношении тех лиц, право на выезд с территории России которых ограничено. Сейчас мы интегрируем эти сведения с нашими банками данных. И мы начали выгрузку соответствующих сведений в Российскую Федерацию, — сказал Бегун. — Там просто технически еще некоторые моменты не урегулированы по поводу того, чтобы получить подтверждение на территории Беларуси, что данные успешно интегрированы в российские информационные ресурсы, чтобы иметь обратную связь. Над этим сейчас работаем».

Представитель МВД отметил, что от российской стороны получены сведения примерно о трех тысячах российских граждан, которым ограничен выезд за границу.

По словам Бегуна, при снятии ограничения на выезд ожидается, что человек будет исключен из базы невыездных в течение суток.

«Мы предполагаем, что для этого потребуются одни сутки и в Беларуси, и в России. Но это с учетом того, как Российская Федерация будет направлять сведения на пункты пропуска на государственной границе. Они заявляют, что у них это тоже практически в режиме онлайн. Поэтому я думаю, что по временному интервалу будет проходить не больше суток», — сказал представитель МВД.