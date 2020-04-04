Задержаны двое ранее судимых гомельчан — их подозревают в разбойном нападении

На этой неделе гомельские оперативники задержали двух ранее судимых жителей города на Соже.

Их подозревают в совершении 17 января разбойного нападения в Мозыре. Ранее сообщалось, что двое мужчин в масках пришли домой к женщине, связали ее и супруга, похитили деньги и скрылись.

Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, одному из задержанных 46 лет. Ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков и пьяное вождение. Его напарнику — 28 лет. Он также был судим за покушение на убийство.

В МВД утверждают, что подозреваемые «тщательно готовились» к преступлению: обсудили маршрут движения, транспорт, где и на чем будут добираться; обговорили роль каждого уже на месте, пути отхода и план действий на случай, если что-то пойдет не так.

В доме одного из подозреваемых были обнаружены бронежилет, макет ручной гранаты, электрошокер, радиостанции, наручники, костюмы армейского образца, нож в чехле.