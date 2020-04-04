На литовском направлении по-прежнему большие очереди фур

Ситуация на границе Беларуси с Литвой по-прежнему остается напряженной.

По данным Госпогранкомитета на полдень четвертого апреля, своей очереди на выезд из нашей страны ожидает более 340 большегрузных автомобилей:

«Каменный Лог» — более 200;

«Привалка» — более 110;

«Бенякони» — более 30.

Ажиотаж на выезде в другие страны-соседки не наблюдается. Небольшая «колейка» есть только в пункте пропуска «Козловичи» (белорусско-польская граница) — более 20.

На выезд в Латвию очередей нет.

Ранее сообщалось, что правительство Литвы приняло решение по дальнобойщикам. Как рассказал премьер-министр этого балтийского государства Саулюс Сквернялис, решение касается иностранных граждан, которые «управляют большегрузными машинами, они транзитом ездят через Литву».

Глава Кабмина напомнил, что литовская сторона не закрывала транзит большегрузов по своей территории.

Однако, в целях профилактики и борьбы с коронавирусом, «отныне всех водителей на КПП будут проверять». «Если водители будут с насморком, температурой или другими симптомами их в Литву впускать не будут», — приводит DELFI слова Сквернялиса.