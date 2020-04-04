Беларусь просит у ЕС денег для смягчения последствий пандемии COVID-19

Министерство финансов Беларуси приступило к проработке вопроса о привлечении макрофинансовой помощи со стороны Евросоюза.

Как сообщает пресс-служба ведомства, третьего апреля состоялись переговоры министра финансов Максима Ермоловича с еврокомиссаром по вопросам европейской политики соседства и расширения переговоров Оливером Вархели.

«Стороны обсудили подходы ЕС в оказании помощи странам Восточного партнерства в целях смягчения воздействия последствий пандемии COVID-19 на экономику Беларуси», — говорится в сообщении.

По информации Минфина, обсуждена также возможность предоставления Европейским союзом Беларуси макрофинансовой помощи в дополнение к кредитным ресурсам Международного валютного фонда, которые могут быть выделены в рамках «инструментов быстрого финансирования».

30 марта представительство ЕС в Минске сообщило, что в рамках своих глобальных действий в ответ на вспышку коронавируса Еврокомиссия готова поддерживать страны Восточного партнерства и перераспределила 140 млн евро на самые насущные нужды, в том числе на нужды Беларуси.

Кроме того, Еврокомиссия перенаправит средства существующих инструментов на сумму до 700 млн евро, чтобы помочь в смягчении социально-экономического влияния коронавирусного кризиса во всем регионе. Еврокомиссар Оливер Вархели подчеркнул, что сейчас «очень тяжелое время не только для ЕС, но и для стран-партнеров, таких как Беларусь».

Беларусь также обсуждает с Международным валютным фондом привлечение финансирования для преодоления последствий ухудшения глобальной экономической ситуации.

«Исходя из условий доступа к инструменту быстрого финансирования, Республика Беларусь может претендовать на сумму, эквивалентную примерно 900 млн долларов США», — говорилось в пресс-релизе правительства и Нацбанка.