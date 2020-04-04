Symbal.by бесплатно поставит многоразовые маски в медучреждения Беларуси

Минское ООО «Сымбаль Бай», которому принадлежит магазин национальных товаров Symbal.by, 6 апреля бесплатно поставит первую партию многоразовых масок в медучреждения Беларуси.

Как сообщил на своей странице в соцсети директор организации Павел Белоус, второго апреля ООО сообщило об остановке швейного производства товаров в пользу изготовления многоразовых масок, которые будут распространяться бесплатно среди медицинских учреждений, общественных инициатив и кампаний, ведущих борьбу с коронавирусом.

«Вчера приобрели ткань на первые 4.200 многоразовых масок, — написал Белоус. — Поставщик узнал об акции и дал скидку 40%. Резинки оказались дефицитным товаром, искали по всему городу, нашли пока только 1.000 метров. Наши швеи вышли на работу в выходные, чтобы в понедельник мы могли отвезти первую партию по заявкам».

Директор организации отметил, что за несколько дней поступило около 50 заявок, в том числе из кардиологического отделения городской больницы Жодино, районной больницы в Логойске, одного из учреждений станции скорой медпомощи в Бресте, районной клинической больницы в Островце, отделения реанимации Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии.

Заявки оставляли не только медицинские учреждения. C просьбой помочь с масками обратились также, например, Глубокский комбикормовый завод и Браславское районное объединение музеев.

Symbal.by объявил сбор средств на выпуск многоразовых масок на краудфандинговой платформе MolaMola.by. За несколько дней проект поддержали 110 человек, собрано 2,15 тыс. рублей из 10 тыс. необходимых.

2 апреля Александр Лукашенко в интервью представительству телерадиокомпании «Мир» в Беларуси еще раз высказал мнение, что в стране нет оснований вводить карантин.

Он также заявил, что в Беларуси четыре человека умерли «от пневмонии, где осложнения дал коронавирус».

По данным Минздрава, обнародованных третьего апреля, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране достигло 351:

в Брестской области — 1 случай;

в Могилевской — 2;

Гродненской — 6;

Гомельской — 13;

Минской — 50;

Витебской — 89;

Минске — 190.



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