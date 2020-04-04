В Бресте поданы заявки на проведение 11 митингов против аккумуляторного завода

Правозащитник Роман Кисляк 3 апреля подал заявки в Брестский райисполком на проведение 11 митингов против аккумуляторного завода.

Как сообщил БелаПАН правозащитник, митинги планируются ежедневно с 20 по 30 апреля рядом с заводом, в свободной экономической зоне «Брест».

«Мы до минимума сократили число участников этих акций. Они будут стоять на расстоянии не менее трех метров друг от друга, — сказал Кисляк. — Люди опасаются COVID-19, но еще больше — запуска аккумуляторного завода. Если он начнет работу, то принесет региону несоизмеримо больше вреда. Жители Бреста и Брестского района требуют закрытия этого свинцового предприятия и продолжают по воскресеньям приходить на площадь Ленина в Бресте».

Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 325 митингов, 18 пикетов и 16 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля 2018 года митинг «Брестчанки против свинца», на который пришло около двух тысяч человек.

Противники завода собираются с 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте.

Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» возведен на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест». На заводе планируется наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Активисты выявили ряд нарушений при реализации проекта.