В автоцентре под днищем «БМВ X6» с российскими номерами обнаружили гранату

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Днем четвертого апреля в милицию поступил сигнал об опасном предмете, который был обнаружен под днищем пригнанного на ремонт «БМВ Х6» с российскими номерами.

 

 

Звонок поступил из автоцентра в деревне Цна (Минский район).

На место вызова прибыли представители правоохранительных органов и экстренных служб. В целях безопасности было эвакуировано около 70 работников и посетителей центра. Саперно-пиротехнической группой взрывоопасный предмет обезврежен, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
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Тэги: БМВ заминированный автомобиль Персона: Ольга Чемоданова Город: Минск

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