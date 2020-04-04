В автоцентре под днищем «БМВ X6» с российскими номерами обнаружили гранату

Днем четвертого апреля в милицию поступил сигнал об опасном предмете, который был обнаружен под днищем пригнанного на ремонт «БМВ Х6» с российскими номерами.

Звонок поступил из автоцентра в деревне Цна (Минский район).

На место вызова прибыли представители правоохранительных органов и экстренных служб. В целях безопасности было эвакуировано около 70 работников и посетителей центра. Саперно-пиротехнической группой взрывоопасный предмет обезврежен, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.