В автоцентре под днищем «БМВ X6» с российскими номерами обнаружили гранату
Просмотров: 254
Днем четвертого апреля в милицию поступил сигнал об опасном предмете, который был обнаружен под днищем пригнанного на ремонт «БМВ Х6» с российскими номерами.
Звонок поступил из автоцентра в деревне Цна (Минский район).
На место вызова прибыли представители правоохранительных органов и экстренных служб. В целях безопасности было эвакуировано около 70 работников и посетителей центра. Саперно-пиротехнической группой взрывоопасный предмет обезврежен, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.