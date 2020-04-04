Официально: число погибших в Беларуси от COVID-19 продолжает расти
Министерство здравоохранения официально подтвердило очередную смерть пациента, зараженного коронавирусом.
Таким образом, по состоянию на утро четвертого апреля в Беларуси зафиксировано пять погибших, у которых «многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией».
Также в Минздраве отметили, что на данный момент на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией находится 394 человека. У части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровел 41 человек.
2 апреля Александр Лукашенко в интервью представительству телерадиокомпании «Мир» в Беларуси еще раз высказал мнение, что в стране нет оснований вводить карантин.
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