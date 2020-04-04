Главреда EJ.by Сергея Сацука освободили из СИЗО

На десятый день после задержания генпрокурор отменил решение о взятии журналиста под стражу.

Сергей Сацук. Фото: mediakritika.by

По информации Белорусской ассоциации журналистов, у Сацука взяли обязательство о явке и освободили. Обвинения ему так и не предъявили.

«Чтобы следствие могло работать без давления, принято решение меня освободить», — уточнил Сацук и добавил, что был несколько раз предупрежден следователями о нежелательности комментариев.

Также у него взята подписка о неразглашении материалов дела.

Сергей Сацук был задержан вечером 25 марта, когда приехал с супругой в строительный магазин. Его брат Александр Сацук предполагает, что задержание могло быть связано с августовским сюжетом на телеканале «Беларусь 1» о заказных статьях в «Ежедневнике».