За две недели соцслужбы и волонтеры помогли девяти тысячам пожилых и одиноких

В связи с распространением в Беларуси коронавируса COVID-19 соцслужбы совместно с волонтерами выполнили более 9 тысяч заявок по доставке продуктов, предметов первой необходимости и лекарств одиноким пожилым гражданам и инвалидам.

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С 20 марта по 4 апреля территориальные центры социального обслуживания населения выполнили 3,3 тысячи заявок. Волонтеры Белорусского общества Красного Креста и Белорусского республиканского союза молодежи, профсоюзные организации, почта, сельские исполкомы и неравнодушные граждане выполнили еще 6,2 тысячи заявок.

«Таким образом, доставкой продуктов питания и лекарств обеспечено 9,5 тысячи пожилых людей и инвалидов», — отмечается в сообщении.

Всего в стране комплексные услуги социального обслуживания территориальные центры оказывают 95 тысячам пожилых граждан и инвалидов. Эти услуги включают уборку помещений, приготовление пищи, доставку продуктов питания и лекарств и другие. С учетом предоставления комплексных услуг социального обслуживания территориальными центрами услугами по доставке продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств охвачены почти 105 тысяч пожилых и имеющих инвалидность граждан.

На сегодня все пожилые белорусы, не имеющие близких, проинформированы о возможности оказании помощи по доставке продуктов питания, предметов первой необходимости и медикаментов, подчеркнули в министерстве.

Аналогичная работа с 30 марта проводится в отношении одиноко проживающих пожилых граждан. Сегодня в стране чуть более 620 тысяч человек живут отдельно от детей и не получают комплексные социальные услуги. Из них проинформировано уже более 400 тысяч нетрудоспособных граждан.

На 1 апреля в стране было почти 870 тысяч одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов, из них у 167 тысяч нет близких родственников.

Социальные услуги оказывают 146 территориальных центров социального обслуживания, в которых работает 20 тысяч человек, из них 12 тысяч — социальные работники.

2 апреля Александр Лукашенко в интервью представительству телерадиокомпании «Мир» в Беларуси еще раз высказал мнение, что в стране нет оснований вводить карантин.

7 апреля в Беларусь прибудет миссия экспертов Всемирной организации здравоохранения для мониторинга ситуации с коронавирусом. В Минск приедут три эксперта, они оценят работу белорусских медиков. Миссия ВОЗ будет находиться в стране до конца будущей недели. Специалисты посетят больницы и изучат документацию Минздрава. Кроме того, в Копенгагене собрана поддерживающая команда экспертов ВОЗ, которая будет в онлайн-режиме помогать экспертам в Минске.

По последним данным, на 4 апреля в Беларуси подтверждено пять случаев смерти, 440 инфицирования коронавирусом. Особенно COVID-19 опасен для пожилых, людей с ослабленным иммунитетом, с хроническими заболеваниями. Минздрав и Минтруда призывают белорусов соблюдать требования социального дистанцирования и самоизоляции во избежание заражения.

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