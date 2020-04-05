Чемпион проиграл: «Славия» в Бресте обыграла «Динамо»

Брестское «Динамо» потерпело поражение на своем поле. Это первая «баранка» действующего чемпиона в трех матчах.

В субботу играли все призеры чемпионата-2019:

«Шахтер» — «Неман» — 0:0;

БАТЭ — «Рух» — 1:0;

«Динамо» (Бр) — «Славия» — 1:2.

Тур начался в пятницу:

«Белшина» — «Городея» — 0:1;

«Динамо» (Мн) — «Торпедо-БелАЗ» — 2:0.

Сегодня пройдут еще три матча:

«Энергетик-БГУ» — «Минск» (14:00);

«Витебск» — «Смолевичи» (16:00);

«Ислочь» — «Слуцк» (18:00).

На данный момент турнирное положение следующее: