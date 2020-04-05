Чемпион проиграл: «Славия» в Бресте обыграла «Динамо»

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Брестское «Динамо» потерпело поражение на своем поле. Это первая «баранка» действующего чемпиона в трех матчах.

В субботу играли все призеры чемпионата-2019:

  • «Шахтер» — «Неман» — 0:0;
  • БАТЭ — «Рух» — 1:0;
  • «Динамо» (Бр) — «Славия» — 1:2.

Тур начался в пятницу:

  • «Белшина» — «Городея» — 0:1;
  • «Динамо» (Мн) — «Торпедо-БелАЗ» — 2:0.

Сегодня пройдут еще три матча:

  • «Энергетик-БГУ» — «Минск» (14:00);
  • «Витебск» — «Смолевичи» (16:00);
  • «Ислочь» — «Слуцк» (18:00).

На данный момент турнирное положение следующее:

  1. Минск — 6 очков (после 2 матчей);
  2. Энергетик-БГУ — 6 (2);
  3. Ислочь — 6 (2);
  4. Славия — 6 (3);
  5. Торпедо-БелАЗ — 6 (3);
  6. Шахтер — 4 (3);
  7. Неман — 4 (3);
  8. Динамо (Бр) — 4 (3);
  9. БАТЭ — 3 (3);
  10. Слуцк — 3 (2);
  11. Витебск — 3 (2);
  12. Рух — 3 (3);
  13. Динамо (Мн) — 3 (3);
  14. Городея — 3 (3);
  15. Смолевичи — 1 (2);
  16. Белшина — 0 (3).
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Тэги: футбол-Беларусь

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