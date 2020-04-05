Чемпион проиграл: «Славия» в Бресте обыграла «Динамо»
Брестское «Динамо» потерпело поражение на своем поле. Это первая «баранка» действующего чемпиона в трех матчах.
В субботу играли все призеры чемпионата-2019:
- «Шахтер» — «Неман» — 0:0;
- БАТЭ — «Рух» — 1:0;
- «Динамо» (Бр) — «Славия» — 1:2.
Тур начался в пятницу:
- «Белшина» — «Городея» — 0:1;
- «Динамо» (Мн) — «Торпедо-БелАЗ» — 2:0.
Сегодня пройдут еще три матча:
- «Энергетик-БГУ» — «Минск» (14:00);
- «Витебск» — «Смолевичи» (16:00);
- «Ислочь» — «Слуцк» (18:00).
На данный момент турнирное положение следующее:
- Минск — 6 очков (после 2 матчей);
- Энергетик-БГУ — 6 (2);
- Ислочь — 6 (2);
- Славия — 6 (3);
- Торпедо-БелАЗ — 6 (3);
- Шахтер — 4 (3);
- Неман — 4 (3);
- Динамо (Бр) — 4 (3);
- БАТЭ — 3 (3);
- Слуцк — 3 (2);
- Витебск — 3 (2);
- Рух — 3 (3);
- Динамо (Мн) — 3 (3);
- Городея — 3 (3);
- Смолевичи — 1 (2);
- Белшина — 0 (3).