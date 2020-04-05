Не смотрел, но осуждаю. Леонид Слуцкий предпочел КВН чемпионату Беларуси

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о чемпионате Беларуси по футболу.

«Что предпочту: посмотреть 1/8 КВН или матч чемпионата Беларуси? 1/8 КВН. Хотя в КВН сейчас тоже трудно держать уровень. Я бы предпочел полуфинал КВН. Я не смотрел ни одного матча чемпионата Беларуси. Хотя в команде "Смолевичи" работает мой воспитанник Виталий Казанцев, помогает главному тренеру, мы общаемся, я в курсе дел этой команды. Я лучше посмотрю лишнюю игру "Аталанты" или какой-то матч "Манчестер Сити". Смотреть чемпионат Беларуси я не планирую. А какой смысл? Есть возможность посмотреть любую команду мира», — сказал Слуцкий в прямом эфире в Instagram журналиста Нобеля Арустамяна.

Сезон Российской премьер-лиги был приостановлен до 31 мая из-за коронавируса. В Беларуси 5 апреля завершится 3-й тур Высшей лиги.