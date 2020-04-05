Не смотрел, но осуждаю. Леонид Слуцкий предпочел КВН чемпионату Беларуси

/ Спорт
Просмотров: 98

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о чемпионате Беларуси по футболу.


Фотофакт. Около 300 зрителей пришли на матч БАТЭ — «Рух»

«Что предпочту: посмотреть 1/8 КВН или матч чемпионата Беларуси? 1/8 КВН. Хотя в КВН сейчас тоже трудно держать уровень. Я бы предпочел полуфинал КВН. Я не смотрел ни одного матча чемпионата Беларуси. Хотя в команде "Смолевичи" работает мой воспитанник Виталий Казанцев, помогает главному тренеру, мы общаемся, я в курсе дел этой команды. Я лучше посмотрю лишнюю игру "Аталанты" или какой-то матч "Манчестер Сити". Смотреть чемпионат Беларуси я не планирую. А какой смысл? Есть возможность посмотреть любую команду мира», — сказал Слуцкий в прямом эфире в Instagram журналиста Нобеля Арустамяна.

Сезон Российской премьер-лиги был приостановлен до 31 мая из-за коронавируса. В Беларуси 5 апреля завершится 3-й тур Высшей лиги.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ФК Рубин Беларусь-Россия чемпионат Беларуси по футболу Персона: Леонид Слуцкий Виталий Казанцев

Другие материалы на эту тему:

Фотофакт. Около 300 зрителей пришли на матч БАТЭ — «Рух»

Фотофакт. Около 300 зрителей пришли на матч БАТЭ — «Рух»

Россия передала Беларуси безвозмездно 10 тысяч тестов на коронавирус

Россия передала Беларуси безвозмездно 10 тысяч тестов на коронавирус

Прощание славянки. Беларусь тихо уходит от России

Прощание славянки. Беларусь тихо уходит от России

Кризис заставит Минск искать поддержку в Кремле?

Кризис заставит Минск искать поддержку в Кремле?